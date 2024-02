W 2019 roku w Łodzi, tuż po tragicznej śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicz, z inicjatywy Dody, odbył się koncert "Artyści przeciw nienawiści" - jego celem była m.in. walka z hejtem. Doda do udziału w koncercie zaprosiła największe polskie gwiazdy, w tym dwie artystki, z którymi wówczas była skonfliktowana - Edytę Górniak i Justynę Steczkowską. Jak wiadomo, zaproszenie przyjęła tylko Justyna. Jak naprawdę wyglądało ich pojednanie?

Na koncercie "Artyści przeciw nienawiści" zaśpiewali najwięksi z największych - m.in. Beata Kozidrak i Bajm, Maryla Rodowicz, Perfect, Ewa Farna, Cleo, Margaret, Golec Orkiestra czy Dawid Kwiatkowski. Nie zabrakło również Justyny Steczkowskiej - to na jej występ czekali niemal wszyscy! To podczas tego koncertu Doda i Justyna pogodziły się po latach poważnego konfliktu w show-biznesie. Przy okazji wielkiego wywiadu z Dodą z okazji jej 40. urodzin nie mogliśmy o to nie zapytać:

Zaprosiłam moje dwie najbardziej skonfliktowane artystki od lat do tego koncertu, bo jeśli nie mamy być hipokrytkami i że ten koncert ma mieć sens, to dajmy same przykład. Edyta Górniak powiedziała asolutnie nie, gdybym powiedziała to w białej bluzce, to może jeszcze, ale ten ręcznik ją nie przekonuje, hell win

śmieje się Doda, przypominając o swoim słynnym nagraniu w ręczniku na głowie