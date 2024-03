22 marca odbędzie się 30., jubileuszowa gala rozdania Fryderyków. Na scenie pojawią się topowi artyści polskiej sceny muzycznej, a wśród nich Doda i Smolasty, którzy wykonają jeden z największych hitów poprzedniego roku - "Nim zajdzie słońce". Niestety, nie dostali oni żadnej nominacji do tej prestiżowej statuetki. Jak zareagowali?

Doda ma na swoim koncie ponad 100 nagród muzycznych, w jej gigantycznej kolekcji brakuje jednak Fryderyka. Rok temu artystka otrzymała nominację za album "Aquaria", jednak ostatecznie nagroda trafiła w ręce Mroza. Dla Doroty brak Fryderyka nie jest żadną ujmą, o czym opowiedziała niedawno w rozmowie z Party.pl. Wielu jej fanów zdziwił jednak fakt, że w tym roku gwiazda nie ma szans na statuetkę za utwór ze Smolastym. Przeżył to również sam zainteresowany:

Ja wiem, że Smolastemu było bardzo przykro, że nie dostaliśmy nominacji, jeśli chodzi o Nim zajdzie słońce. On jest jeszcze młody, dużo lat musi upłynąć, zanim będzie czuł to co ja czuję. Starałam się go uspokoić i wytłumaczyć, że świat się nie zaczyna i kończy na Fryderykach, że to jest niesamowite, ale to nie nagrody mają Ciebie wartościować jako artystę

przekonuje Doda