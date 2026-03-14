Kacper "Jasper" Porębski zadebiutował w 18. edycji "Tańca z Gwiazdami", gdzie jego taneczną partnerką została utalentowana tancerka Daria Syta. Jak się jednak okazuje, treningi tej pary nie należą do najłatwiejszych. Daria Syta i Jasper Porębski wyznali przed naszymi kamerami, jak wyglądają kulisy ich przygotowań do występów.

"Taniec z Gwiazdami": Tak Daria Syta podsumowała treningi z Jasperem

Daria Syta i Jasper Porębski po drugim odcinku "Tańca z Gwiazdami" zrobili w drugim odcinku spore postępy, co zauważyli także jurorzy. Tomasz Wygoda przyznał, że Jasper pozytywnie go zaskoczył, zmieniając swoją postawę względem pierwszego występu. Influencer zatańczył w gustownym fraku, zupełnie nie przypominając siebie z debiutanckiego odcinka.

Jak się okazało, taka zmiana to w dużej mierze zasługa Darii Syty, która mocno przyłożyła się do intensywnych treningów. W rozmowie z naszą reporterką wyznała, że choć ten tydzień nie należał do najłatwiejszych, jest dumna zarówno z siebie, jak i z Jaspera.

To był bardzo trudny tydzień, nie tylko dla Kacpra, ale też i dla mnie, bo wiesz ja musiałam być ostra w tym tygodniu, a to nie jest mój charakter. Ja jestem raczej taka wiesz 'miękka klucha'. Ja musiałam sama u siebie podkręcać tę śrubkę ' nie odpuszczaj mu' wyznała.

Kacper "Jasper" Porębski zdradził, jak czuje się w nowej odsłonie

Ogromny progres Kacpra "Jaspera" Porębskiego z odcinka na odcinek zrobił wrażenie na wszystkich. Jak jednak z tą zmianą czuje się sam influencer? Jasper wyznał przed naszymi kamerami, że choć nie utożsamia się w pełni z taką wersją siebie, to podoba mu się możliwość wcielania się w programie w taką rolę.

W poprzednim ja byłem w pełni sobą, tutaj to jest jakaś nowa wersja mnie, ale podoba mi się, w sensie podoba mi się, bo czuję się przez chwilę tak jakoś aktorsko, bo to nie jestem ja - to jest ewentualnie jakaś mała część mnie , którą uwolniła Daria zdradził.

Zobacz także: