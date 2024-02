Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel to duet, który już wzbudza ogromne emocje wśród fanów "Tańca z gwiazdami". Widzowie nie mogą się doczekać, aż zobaczą ich taneczne popisy na parkiecie, ale zanim to nastąpi, mamy dla wszystkich fanów tej pary wyjątkowy wywiad! Dagmara i Marcin opowiedzieli nam o swoich przygotowaniach do programu i oczywiście nie obyło się bez zabawnych momentów. Pomiędzy "Królową życia" a tancerzem, doszło nawet do zabawnej wymiany zdań. Musicie to zobaczyć!

Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel "sprzeczają się" przed naszą kamerą

Dagmara Kaźmierska intensywnie trenuje pod czujnym okiem Marcina Hakiela, aby już 3 marca zademonstrować swoje taneczne umiejętności na parkiecie "Tańca z gwiazdami". Nie ulega wątpliwości, że to właśnie ten duet będzie jednym z najchętniej oglądanych przez widzów - i to nie tylko ze względu na taniec, ale także ogromne poczucie humoru i dystans, jaki ma w sobie ta dwójka. Na pewno zatem nie zabraknie zabawnych sytuacji z tym duetem - tak, jak to miało ostatnio miejsce podczas naszego wywiadu. Dagmara Kaźmierska nie mogła uwierzyć w to, co powiedział przed naszą kamerą Marcin Hakiel!

Nie było takich zgrzytów bardzo mocnych. Od razu poszło - zaczęła Dagmara

I tak jeszcze będą. W sensie, jak będziemy przechodzić, jeśli... jeśli będziesz przechodziła - wtrącił Hakiel, a Dagmara nie wytrzymała i od razu wypaliła:

Jak nie będziemy przechodzić? Hakiel, co ty do mnie mówisz?! Ale oczywiście, że będziemy przechodzić. My idziemy po kryształową kulę! - dodała wzburzona ,,Królowa życia''

W dalszej części naszej rozmowy było jeszcze więcej śmiechu i jeszcze więcej zabawnych tekstów Dagmary Kaźmierskiej. Koniecznie zobaczcie nasze wideo powyżej, aby dowiedzieć się szczegółów!

