Dagmara Kaźmierska nie ma lekko. Chociaż udaje jej się przechodzić do kolejnych odcinków "Tańca z gwiazdami", każdy jej awans wywołuje duże emocje wśród fanów show. W minioną niedzielę jej choreografia znów została ostro skrytykowana przez jury, a jak ona sama ją ocenia? Przypomina o wypadku!

Dagmara Kaźmierska komentuje swój występ w "Tańcu z gwiazdami"

W 6. odcinku "Tańca z gwiazdami" Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel zatańczyli PasoDoble. Ognista choreografia nie rozgrzała jednak jurorów do czerwoności. Jak co tydzień, gwiazda TTV znów musiała stawić czoła negatywnym komentarzom i niskim notom. Co więcej, nawet Edzia z "Królowych życia" ostro skrytykowała występ byłej przyjaciółki.

Jak natomiast sama Dagmara Kaźmierska ocenia swój występ? Zapytaliśmy ja o to wprost i, jak się okazało, mimo nieprzychylnych opinii, ta jest bardzo szczęśliwa!

Ja jestem zadowolona ze wszystkiego, co mi życie przynosi. Wiadomo - tańczę, jak tańczę, co będziemy tu dużo mówić. Ale jakoś dzięki wam, drodzy państwo, przechodzę z odcinka na odcinek - powiedziała w rozmowie z naszym reporterem ,,Królowa życia''

Dagmara postanowiła stanowczo przypomnieć również, że kilka lat temu przeżyła wypadek, po którym aż dwa lata spędziła na wózku inwalidzkim. Po tym przeżyciu inaczej patrzy na wszystko, co ją dziś spotyka. Co dokładnie na ten temat nam powiedziała? Obejrzyj wideo, żeby się przekonać!

