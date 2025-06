Pięć lat temu do polskiej telewizji trafił format "Hotel Paradise", który okazał się wielkim hitem i jest on kontynuowany do dziś. W pierwszej edycji show wystąpiło wiele barwnych osobowości, które do dziś cieszą się sympatią i popularnością wśród widzów. Jedną z takich osób jest zwyciężczyni pierwszej edycji "Hotelu Paradise", czyli Marietta Witkowska. Ostatnio mieliśmy okazję z nią porozmawiać, a sympatyczna influencerka zdradziła nam szczegóły swojego obecnego życia.

Marietta Witkowska o zmianach w życiu po udziale w "Hotelu Paradise"

Przypomnijmy, że Marietta wygrała "Hotel Paradise" u boku Chrisa, jednak jak wiadomo, ich relacja ostatecznie nie przetrwała próby czasu. Dziś zarówno Chris, jak i Marietta, są w szczęśliwych związkach, a nawet założyli już rodziny.

W rozmowie z naszą reporterką Marietta opowiedziała o tym, jak zmieniło się jej życie po udziale w "Hotelu Paradise". Jak przyznała:

Bardzo dużo się zmieniło

W naszym wywiadzie opowiedziała o szczegółach tych zmian. Obejrzyjcie nasze wideo powyżej, aby przekonać się, co dziś słychać u Marietty z "Hotelu Paradise"!

