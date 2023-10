20 października odbył się pokazy mody Caroline Derpienski, do którego przygotowywała się już od samego świtu. Na pokazie modelka zaprezentowała się w eleganckiej kreacji z nutką pikanterii. Podczas wydarzenia 21-latka w rozmowie z Party.pl została zapytana o Agatę Rubik i o to, co powiedziała na live u Dowborów. Derpienski nawiązał do jej słów z wielką ironią, a na koniec postanowiła dać jej pewną radę. Myślicie, że żona muzyka z niej skorzysta?

Reklama

Caroline Derpienski kpi z Agaty Rubik. Co powiedziała?

Wygląda na to, że Caroline Derpienski już na stałe zadomowiła się w naszym show-biznesie. Modelka przyjechała niedawno z Miami do Polski na swój własny pokaz mody. Już w samolocie pojawiła się pierwsza afera z udziałem modelki, kiedy to udostępniła zdjęcie na swoim InstaStories z Piotrem Rubikiem. Zdjęcie obiegło wszystkie media a Rubik sam postanowił odnieść się do wspólnego lotu z Derpienski. Wygląda na to, że 21-latka nie zapomniała również o słowach jego żony podczas live'u u Dowborów. Jeden z internautów napisał wtedy, że "Derpienski bez majtek chodzi" w Miami, natomiast Agata Rubik odpowiedziała, że "tacy bez majtek są najgorsi". Te słowa zapadły w pamięć 21-latce, która w rozmowie z Party.pl postanowiła się do nich odnieść w dość ironiczny sposób.

Skoro Agata nigdy nie widząc mnie na oczy twierdzi, że chodzę bez majtek, to chyba chodzę bez tych majtek, skoro Agata tak twierdzi. Trzeba jej słuchać, ona jest taką wykształconą kobietą, powinna napisać książkę ''Sztuka chodzenia w majtkach''. — powiedziała Caroline Derpienski.

Caroline Derpienski zdradziła, że sama ma w planach napisanie książki. O czym będzie? Tego dowiecie się w naszym materiale wideo. Modelka wspomniała również o muzyku i o tym, jak jej zdaniem zarabia na luksusowe życie za oceanem.

Reklama

Zobacz także: Caroline Derpienski sfotografowana w przezroczystej stylizacji. Tak wygląda na własnym pokazie