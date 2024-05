Blanka zyskała popularność podczas preselekcji do Eurowizji w 2023 roku, które wygrała, dzięki czemu mogła reprezentować nasz kraj w Liverpoolu. Początkowo internauci nie byli przekonani do jej umiejętności wokalnych, jednak Blanka na scenie Eurowizji pokazała na co ją stać i dała z siebie wszystko, co poskutkowało awansem do finału. Teraz zapytana przez naszego dziennikarza, czy chciałaby raz jeszcze wystąpić na deskach Eurowizji- odpowiedziała wymownie!

Blanka ma w planach udział w kolejnej Eurowizji?

Niedawno zakończyła się Eurowizja 2024, a reprezentantka naszego kraju-Luna niestety nie przeszła do rundy finałowej. Fani zaczęli wspominać Blankę, która mimo dużego hejtu poradziła sobie doskonale podczas konkursu i zyskała awans do finału. Teraz Blanka przed naszą kamera odpowiedziała, czy kiedykolwiek zobaczymy ją jeszcze na preselekcjach do Eurowizji:

Nie myślałam o tym kompletnie. Właśnie ogłosiłam, że mój singiel wychodzi 23. maja, więc skupiam się na mojej muzie, na trasie, którą też ogłaszam, na razie kompletnie o tym nie myślę - przyznała Blanka.

23. maja, w dniu urodzin Blanki na światło dzienne wyszedł jej nowy singiel "If u want me". Słuchaliście już najnowszej odsłony Blanki Stajkow? Zobaczcie, co więcej zdradziła nam w wywiadzie autorka utworu "Solo".

