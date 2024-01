Od kiedy to Szymon Hołownia został marszałkiem Sejmu, "Sejmflix", czyli kanał Sejmu na YouTubie, bije rekordy oglądalności. W ostatnich tygodniach kanał zebrał setki tysięcy nowych subskrybentów, a transmisje obrad Sejmu są oglądane przez miliony internautów. "Sejmflix" jest chętnie oglądany również przez młodzież, co dotychczas raczej się nie zdarzało. Wiele w tym zasługi właśnie marszałka Hołowni, który idzie z duchem czasu.

Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać z Blanką Lipińską, która przed naszą kamerą nie ukrywała, że jest pod wrażeniem tego, co już w pierwszych tygodniach pracy udało się osiągnąć Szymonowi Hołowni.

Marszałek Hołownia miał świetny pomysł i swoim pomysłem trafił do mainstreamu. (...) Żyjemy w XXI wieku, nasze życie jest w internecie, nasze życie jest w social mediach - jak Ciebie tam nie ma, to nie istniejesz. (...) Świat nie stanął w miejscu i marszałek Hołownia to rozumie. On się do tego dostosowuje i on idzie z duchem czasu. Jest to fenomenalny człowiek i bardzo mu kibicuję. Wszystko, co robi na razie, robi mistrzowsko

- mówi zachwycona Blanka Lipińska