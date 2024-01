Blanka Lipińska w rozmowie z Party.pl skomentowała powrót Natalii Janoszek do show- biznesu i udział celebrytki w nowym programie "Królowa przetrwania". Czy autorka głośnej powieści erotycznej zamierza oglądać show z udziałem Janoszek? Nie uwierzycie, co nam powiedziała. Blanka Lipińska nie gryzła się w język.

Blanka Lipińska podsumowała powrót Natalii Janoszek

Kilka miesięcy temu Natalia Janoszek zniknęła z mediów. Była to reakcja celebrytki na głośny film Krzysztofa Stanowskiego, który zdemaskował jej karierę w Bollywood. Dziś Janoszek wraca do show-biznesu i jak się ostatnio okazało została gwiazdą nowego programu "Królowa przetrwania". Jak ocenia to Blanka Lipińska? Gwiazda dosadnie skomentowała wielki powrót Natalii Janoszek.

Ale to będzie złe! Ja tak na to czekam. Jak ja się dowiedziałam o tym programie (...) mówię ''jak w ogóle ktoś wpadł na tak po***ny pomysł. To się sprzeda skomentowała przed naszą kamerą.

Co jeszcze o Natalii Janoszek powiedziała nam Blanka Lipińska? Posłuchajcie sami!

