Nie dało się nie zauważyć niechęci Anny i Małgorzaty do Urszuli z "Sanatorium miłości". Uczestniczki wprost przyznały, że nie oddały na nią głosu, by została "Królową Turnusu". Widzowie byli oburzeni zachowaniem kobiet, jednak Zdzisław w rozmowie z Party.pl, postanowił stanąć w ich obronie.

Małgorzata i Anna po finale "Sanatorium miłości" zostały mocno skrytykowane przez widzów. Zdzisław jednak postanowił stanąć w ich obronie. W rozmowie z Party.pl, przyznał, że pomiędzy nimi a Ulą już wcześniej dochodziło do scysji, co nie zostało pokazane w odcinkach: