Stanley komentuje swoje zachowanie z finałowego odcinka "Sanatorium miłości" tuż po ogłoszeniu króla i królowej turnusu. Dlaczego tak nagle oddalił się od grupy?

W finale "Sanatorium miłości" nie brakowało emocji. Po tym, jak Stanley nie został "Królem Turnusu", kamery pokazały jak oddalił się od grupy, zamiast cieszyć się z sukcesu swojej partnerki. Widzowie nie pozostawili na uczestniku suchej nitki: "Stanley rzucił focha za pierwszy taniec Uli. Jak dzieci na szkolnym komersie", "Jest BARDZO BARDZO zazdrosny a to nie jest dobrze?" - pisali w komentarzach.

Postanowiliśmy podpytać Stanley'a o jego zachowanie w finale. W rozmowie z Party.pl zaprzeczał, że było to spowodowane zazdrością: