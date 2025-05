Zjechały ją w finale "Sanatorium miłości". Ula o Annie i Małgorzacie: "Polał się jad"

Zapytaliśmy Urszulę z "Sanatorium miłości" czy miała okazję wyjaśnić sobie z Małgorzatą i Anną to, co wydarzyło się w finale programu. Panie nie zostawiły na niej suchej nitki, kiedy została ogłoszona "Królową Turnusu". Dla widzów było to nie do pomyślenia, a co sądzi Urszula? "To jest niemożliwe, że ktoś potrafi się tak zachować".