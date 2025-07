Bartosz Łabęcki - reżyser, scenarzysta, a także lektor "Hotelu Paradise" w rozmowie z Party.pl wyjawił, jak wyglądało jego dzieciństwo. Opowiedział o rodzinie, szkole, a także motywacji, jaką dostawał od najbliższych.

Bartosz Łabęcki o swoim dzieciństwie

Bartosz Łabęcki - Pan Lektor z "Hotelu Paradise" przeniósł się w czas dzieciństwa i odkopał wspomnienia z tamtego właśnie okresu. Co się okazuje, jego najmłodsze lata należały do szczęśliwych. Pomimo tego, iż jak sam wspomniał, nie pochodzi z domu, w którym był dużo pieniędzy, jego dom był za to bardzo rodzinny i już od najmłodszych lat Bartosz otaczany był ogromną miłością.

Byłem dzieciakiem, który zawsze miał wszystko to, czego potrzebował. Najważniejsze co dostałem od rodziców to wiara w siebie - zdradził Łabęcki.

Czy Bartosz Łabęcki był dzieciakiem z ciętą ripostą już od najmłodszych lat? Okazuje się, że właśnie tak było, co niekoniecznie dobrze się kończyło.

O tak. Zresztą zdarzało mi się, że miałem przez to problemy. W liceum zawsze niosłem przed sobą sztandar wolności. Zawsze pyskowałem. Zawsze miałem coś ważnego do powiedzenia. Zawsze byłem tym który się kłócił, sprzeczał i dostrzegał mnóstwo różnego rodzaju nierówności i niesprawiedliwości. To się na mnie mściło, ale nie żałuję - podsumował Pan Lektor.

Poniżej całość rozmowy z Bartoszem Łabęckim.

