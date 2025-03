Obecnie Aleksander Baron to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich muzyków. Gwiazdor zdobył dużą popularność jako juror programu muzycznego „The Voice Kids”. Lider zespołu Afromental do niedawna był też w medialnym związku z Sandrą Kubicką. Na początku marca okazało się jednak, że para się rozwodzi.

W nadchodzącym odcinku produkcji TVP Baron ujawni sekret ze swojej przeszłości. Fani nie mieli pojęcia, że na jakiś czas wyjechał do Norwegii. Co tam robił?

Aleksander Baron wyjechał do Norwegii pracować

Aleksander Milwiw-Baron, znany szerokiej publiczności jako muzyk i trener w programie „The Voice Kids”, podzielił się zaskakującym wyznaniem dotyczącym swojej przeszłości. Około 16 lat temu zdecydował się na wyjazd do Norwegii, gdzie wykonywał prace fizyczne, aby zarobić na wymarzony sprzęt muzyczny. Malowanie domów i układanie paneli podłogowych – to tylko niektóre z zajęć, jakich się podejmował. Dziś wspomina tamten czas z dystansem, a nawet żartobliwym zawstydzeniem.

My tam robiliśmy takie rzeczy, że jak to sobie przypominam, to jest dramat. Bo sam teraz robię remont domu – jakby mnie tak załatwili... Ja niestety w niewiedzy zostawiałem po sobie pamiątki. Na przykład pytają nas: Umiecie kłaść panele podłogowe? A my, że oczywiście – a kładliśmy klocki Lego wtedy jedynie – ujawnił.

Z jego relacji wynika, że nie miał wtedy doświadczenia ani wiedzy na temat prac remontowych, co nierzadko skutkowało nieprofesjonalnymi efektami. Baron żartobliwie zauważył, że dziś nie chciałby, aby takie osoby jak on z tamtego okresu przeprowadzały remont w jego własnym mieszkaniu. Choć zadania, które wykonywał, były dla niego nowe i często trudne, traktował je jako konieczne, by zrealizować marzenie o profesjonalnym sprzęcie muzycznym.

Ułożyliśmy całą podłogę i słuchajcie, zabrakło nam pół metra w rogu. Bo tak jakoś docinaliśmy, że źle to sobie rozplanowaliśmy. I co robimy? Ściągamy całą podłogę i tak kombinowaliśmy, w tetris graliśmy tymi panelami, ale udało się! No wstyd był straszny. Nie chciałbym mieć takich fachowców – zdradził.

Więcej szczegółów na ten temat dowiecie się, oglądając wideo powyżej. A kolejny odcinek programu "The Voice Kids" już w najbliższą sobotę na antenie TVP2!

Wpis Aleksandra Barona podzielił fanów fot. mat. prasowe TVP

