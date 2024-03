Dawno niewidziana Anna Wyszkoni pojawiła się na tegorocznej gali Fryderyków 2024. To była świetna okazja, aby zapytać ją o plany związane z karierą oraz o to, co sądzi o kondycji polskiej sceny muzycznej. Artystka została zapytana m.in. o Roksanę Węgiel. Odpowiedź? Sami zobaczcie!

Anna Wyszkoni o Roksanie Węgiel

Nie da się ukryć, że w miniony weekend wszystkie oczy skierowane były w stronę areny, zlokalizowanej w Gliwicach. Nie bez powodu - to właśnie tam miała miejsce kolejna odsłona gali Fryderyków. Wielkie muzyczne święto przyciągnęło spora ilość gwiazd, doskonale znanych ze szklanych ekranów i radiowych odbiorników, które zaskoczyły swoimi stylizacjami na Fryderykach 2024. Pośród nich znalazła się m.in. dawno niewidziana Anna Wyszkoni. To była świetna okazja, aby zadać jej kilka pytań. Reporterka Party.pl Angelika Bielska zapytała więc, co artystka sądzi o młodszym pokoleniu muzycznym, na czele z Roksaną Węgiel. Gwiazda szczerze odpowiedziała:

Staram się śledzić, ale przyznaje, że to nie jest moja estetyka. Ja po prostu czegoś innego już szukam, więc trudno mi się wypowiadać o tych najmłodszych artystach, ale to są na pewno zdolni ludzie. To są ludzie, którzy mają coś do powiedzenia, nieraz i chcą się przebić przez ten gąszcz tak wielu artystów, bo naprawdę nowych twarzy pojawia się całe mnóstwo i to na pewno jest bardzo trudne wyznała.

Anna Wyszkoni odniosła się także do popularnych talent show. Co o nich uważa? Sami zobaczcie!

