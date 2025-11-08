Anna Mucha wróciła wspomnieniami do udziału w "Tańcu z gwiazdami" Wspomniała o Rafale Maseraku
Anna Mucha, jedna z najbardziej charyzmatycznych polskich aktorek, postanowiła wrócić wspomnieniami do swojego udziału w legendarnym programie „Taniec z gwiazdami”. Jej występy sprzed lat wciąż są wspominane przez fanów jako jedne z najbardziej emocjonujących i pełnych energii w historii show.
Anna Mucha wzięła udział w 10. edycji programu, gdzie w parze z Rafałem Maserakiem zachwycała jurorów i publiczność. Ich taneczna chemia i zaangażowanie na parkiecie sprawiły, że stali się jednym z najbardziej rozpoznawalnych duetów w historii programu.
Anna Mucha wspomina "Taniec z Gwiazdami"
W ostatniej rozmowie z naszym reporterem Anna Mucha podzieliła się refleksją związaną z "Tańcem z Gwiazdami", przyznając, że udział w programie był dla niej niezwykłą przygodą. Nie zabrakło również wspomnienia o tanecznym partnerze, Rafale Maseraku.
Myślałam, że da nam 10 punktów. Ja nie wiem, będę musiała z nim pogadać po prostu to jakiś skandal. Zazdrość. Takie rzeczy z zazdrości
Widzowie nas uratowali, za co jestem bardzo wdzięczna (...). Ja pamiętam jak bardzo widzowie byli mi życzliwi i jak bardzo mnie wspierali, kiedy ja tańczyłam
