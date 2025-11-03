Anna Mucha ponownie pojawiła się na parkiecie „Tańca z Gwiazdami”, tym razem w wyjątkowym trio z Sarą Janicką i Maurycym Popielem. Aktorka po raz kolejny zachwyciła publiczność swoim temperamentem, energią i wyrazistością na scenie. Jej taniec został przyjęty owacyjnie – pełen emocji, elegancji i charakterystycznego dla niej wdzięku, pokazał, że Mucha wciąż potrafi oczarować widzów i jurorów.

Anna Mucha o występie w "Tańcu z Gwiazdami"

Po programie postanowiliśmy zapytać Annę Muchę, jakie towarzyszą jej emocje. Okazało się, że emocji była cała paleta od stresu aż po radość.

Mam trudną relację ze schodami. Jeszcze w górę idzie mi całkiem nieźle, ale w dół to jest jakiś dramat, więc małym sukcesem bym nazwała, że w ogóle zeszłam z tych schodów - wyjawiła Anna Mucha.

Ja cierpię... wiesz co to jest lustrzyca? - zapytała naszego reportera Mucha.

Ja niestety wiem, co to jest 'lustrzyca', ale z zupełnie innych względów i powodów, dlatego nie zawsze widzę ten schodem, który jest tam troszeczkę niżej. Są rzeczy, które mi przesłaniają świat - dodała aktorka.

Co jeszcze zdradziła nam Ania? Zobaczcie sami w wideo!

