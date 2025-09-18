Anna Mucha pokazała swoją kuchnię w programie TVP! Wiemy, gdzie oglądać
Od 17 września widzowie mogą zobaczyć zupełnie nowe oblicze polskich gwiazd - "Gwiazdorska kuchnia Ani" wraca z drugim sezonem. W programie zobaczymy m.in. Anię Muchę, Viki Gabor, Jerzego Kryszaka. Zobaczcie, jak wygląda kuchnia gwiazdy pierwszego odcinka - aktorki "M jak miłość"!
17 września na platformie TVP VOD zadebiutował pierwszy odcinek drugiego sezonu programu kulinarnego „Gwiazdorska kuchnia Ani”. Produkcja zabierze widzów ponownie do domów znanych osób, które wspólnie z Anią Strażyńską – prowadzącą i szefową kuchni – gotują, rozmawiają i odkrywają swoje kulinarne oblicza.
Tydzień później, 24 września o godzinie 11:45, program zadebiutuje na antenie TVP2.
Tak wygląda kuchnia Anny Muchy
W premierowym odcinku pojawi się Anna Mucha - gwiazda "M jak miłość", z która Ania Strażyńska przygotują lekkie, szybkie danie na lunch z przyjaciółmi.
W kolejnych odcinkach pojawią się między innymi Viki Gabor, Jerzy Kryszak oraz Piotr Głowacki. Twórcy zapowiadają także odcinki-niespodzianki z nieoczywistymi gośćmi.
Kiedy i gdzie oglądać „Gwiazdorską kuchnię Ani”?
Nowy sezon programu wystartował 17 września w serwisie TVP VOD. To właśnie tam widzowie będą mogli jako pierwsi zobaczyć premierowe odcinki. Tydzień później – 24 września o godzinie 11:45 – „Gwiazdorska kuchnia Ani” trafi na antenę TVP2, gdzie będzie emitowana po „Pytaniu na śniadanie”.
Kim jest Ania Strażyńska – szefowa kuchni gwiazd?
Ania Strażyńska to nie tylko prowadząca „Gwiazdorską kuchnię Ani”, ale przede wszystkim doświadczona szefowa kuchni. Od lat gotuje dla znanych osób w Polsce i za granicą – od Miami po Dubaj. Prowadzi własną restaurację Tawerna Kapitańska w Ścinawie Polskiej, gdzie serwuje potrawy inspirowane prostotą i naturalnością.
