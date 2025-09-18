17 września na platformie TVP VOD zadebiutował pierwszy odcinek drugiego sezonu programu kulinarnego „Gwiazdorska kuchnia Ani”. Produkcja zabierze widzów ponownie do domów znanych osób, które wspólnie z Anią Strażyńską – prowadzącą i szefową kuchni – gotują, rozmawiają i odkrywają swoje kulinarne oblicza.

Tydzień później, 24 września o godzinie 11:45, program zadebiutuje na antenie TVP2.

Tak wygląda kuchnia Anny Muchy

W premierowym odcinku pojawi się Anna Mucha - gwiazda "M jak miłość", z która Ania Strażyńska przygotują lekkie, szybkie danie na lunch z przyjaciółmi.

W kolejnych odcinkach pojawią się między innymi Viki Gabor, Jerzy Kryszak oraz Piotr Głowacki. Twórcy zapowiadają także odcinki-niespodzianki z nieoczywistymi gośćmi.

Kiedy i gdzie oglądać „Gwiazdorską kuchnię Ani”?

Kim jest Ania Strażyńska – szefowa kuchni gwiazd?

Ania Strażyńska to nie tylko prowadząca „Gwiazdorską kuchnię Ani”, ale przede wszystkim doświadczona szefowa kuchni. Od lat gotuje dla znanych osób w Polsce i za granicą – od Miami po Dubaj. Prowadzi własną restaurację Tawerna Kapitańska w Ścinawie Polskiej, gdzie serwuje potrawy inspirowane prostotą i naturalnością.

