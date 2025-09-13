Anna Mucha apeluje do fanów: "Zabezpieczajcie się"
Anna Mucha parę tygodni temu opublikowała na social mediach post dotyczący hotelowych sejfów, który stał się wiralowy. Postanowiliśmy zapytać aktorkę, czy spodziewała się, że nagranie stanie się tak popularne.
Aktorka Anna Mucha znana z roli Magdy Budzyńskiej w M jak miłość postanowiła ostrzec swoich fanów przed niespodziewanym zagrożeniem — hotelowymi sejfami, które nie są wcale tak bezpieczne, jak mogą się wydawać. W jednym z instagramowych nagrań z hotelowego pokoju Mucha przeprowadziła prosty, ale przerażający test.
Anna Mucha demaskuje hotelowe sejfy. Ostrzega przed pozornym bezpieczeństwem
Anna Mucha ujawniła, że sejf, który miała w pokoju hotelowym, umożliwił otwarcie się nawet po wprowadzeniu własnego, zmienionego kodu — ponieważ obsługa… nigdy nie zmieniła domyślnego fabrycznego kodu. Wystarczyło wpisać sześć zer, by sejf otworzyć bez problemu. To odkrycie wywołało w aktorce prawdziwy niepokój:
Kochani, to jest jakiś total. (...) większość z tych sejfów ma ciągle ustawienia fabryczne
Jeśli wciśniesz sześć zer, on się przepięknie otwiera
Anna Mucha zaapelowała do obserwatorów, by nie polegali na hotelowych zabezpieczeniach i traktowali je z dużą dozą ostrożności:
Nasze rzeczy nie są tam bezpieczne
Postanowiliśmy zapytać, czy aktorka sądziła, że po jej nagraniu w Internecie wybuchnie burza. Zdradziła, że nie sądziła, iż tak się stanie, ale dobrze, że wszyscy się dowiedzieli, ponieważ wszystko zależy od naszego bezpieczeństwa. Tak więc: zabezpieczajcie się kochani
