W ostatnim czasie coraz więcej gwiazd chwali się w mediach społecznościowych swoimi metamorfozami. Swoje podejście do odżywiania zmieniła Dominika Ostałowska, a Aneta Zając może pochwalić się najbardziej spektakularną metamorfozą w ostatnich miesiącach. Z kolei Anna Mucha od zawsze unikała rygorystycznych diet, a mimo wszystko udaje jej się utrzymać świetną sylwetkę. Jak to robi?

Anna Mucha zdradza sekret swojej sylwetki

Anna Mucha nie stosuje żadnych restrykcyjnych diet ani drakońskich reżimów treningowych. W wywiadach wielokrotnie podkreślała, że unika rygoru: “Rygorystyczna dieta i katorżnicze ćwiczenia są nie dla mnie”. Sekret jej sylwetki to przede wszystkim eliminacja z codziennego jadłospisu napojów gazowanych i słodyczy, a także picie minimum 2 litrów wody dziennie oraz aktywność fizyczna na świeżym powietrzu.

Gwiazda "M jak miłość" przez pewien czas była na tzw. "diecie pudełkowej", lecz po kilku miesiącach musiała ją przerwać, bo jak twierdziła zaszkodziła jej wątrobie i tarczycy, przez co trafiła do szpitala. W wywiadzie dla Party.pl Anna Mucha dość kontrowersyjnie opisała swoją dietę i nie ukrywa, że pozwala sobie na takie przyjemności, które sprawiają, że czuje się dobrze i jest szczęśliwa.

Dbam o siebie masełkiem, deserami, czekoladą kaloriami i przyjemnościami, i dobrym samopoczuciem - powiedziała wprost Anna Mucha.

Aktorka nie zamierza podążać za modą czy życiem fit, ale jest wierna sobie, co jest dla niej najważniejsze:

Nie jest modne, to, co jest modne, ale to, w czym ja się dobrze czuje. Modę i styl buduje się od samoświadomości, samodecydowanie i samoakceptację - dodała aktorka.

