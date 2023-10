Choć pierwsze plotki na temat związku Anny Markowskiej, znanej widzom z "Top Model" i charyzmatycznego prezentera i publicysty, Kuby Wojewódzkiego, pojawiły się już ponad rok temu, fani nadal są ciekawi szczegółów tej relacji. Żadna ze stron nie ujawnia zbyt wielu szczegółów tej znajomości, co tylko podsyca zainteresowanie fanów. Nam Anna Markowska opowiedziała o tym, co stoi za jej decyzją o ochronie prywatności przed mediami i fanami.

Anna Markowska o relacji z Kubą Wojewódzkim i prywatności

Anna Markowska należy do grona najbardziej rozpoznawalnych uczestniczek "Top Model", jednak w ostatnim czasie zainteresowanie mediów jej osobą wiąże się także z relacją z Kubą Wojewódzkim. Choć modelka konsekwentnie milczy na temat szczegółów związku z prezenterem, co jakiś czas fotoreporterom udaje się uchwycić ich razem i wszystko wskazuje na to, że miłość kwitnie.

Dlaczego Anna Markowska zdecydowała się tak bardzo strzec swojej prywatności? O powodach tej decyzji opowiedziała naszej reporterce, Urszuli Grabowskiej.

Ja się nie odnoszę do swojego życia prywatnego, nie opowiadam o nim. Cieszy mnie to, że ludzie nie wiedzą, co się w nim dzieje do końca i staram się tym bawić. Anna Markowska

Gwiazda TVN wyraziła też nadzieję na to, że jej prywatność nie będzie naruszana - szczególnie w intymnych momentach. Co ciekawe, niedawno Anna Markowska odniosła się do tematu nagich sesji zdjęciowych w "Top Model". Jakie ma podejście do zdjęć paparazzi?

Te zdjęcia, które ktoś w momentach prywatnych nagle robi, na plaży (...) w stroju kąpielowym - nie jest to na pewno sympatyczne i mam nadzieję, że na przestrzeni kilku lat będzie się to zmieniało. Anna Markowska

Co jeszcze Anna Markowska zdradziła na temat relacji z Kubą Wojewódzkim i swojego podejścia do prywatności? Zobaczcie nasze video, by się o tym przekonać.

