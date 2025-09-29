Anna Lewandowska kilka dni temu ogłosiła radosne wieści. Ukochana żona Roberta Lewandowskiego została ambasadorką jednej z najpopularniejszych marek biżuteryjnych. Podczas wydarzenia prezentującego kolekcję sygnowaną jej nazwiskiem, uwielbiana przez Polki trenerka zdradziła, co napędza ją do działania.

Anna Lewandowska szczerze o inspiracji, bliskich i wewnętrznej sile

Anna Lewandowska nie przestaje zaskakiwać swoich fanów kolejnymi inspirującymi stylizacjami, motywującymi przemowami, szeroko zakrojonymi planami dietetycznymi treningowymi, dostosowanymi do potrzeb najbardziej wymagających, a także licznymi biznesami. Niedawno Anna Lewandowska została też ambasadorką marki biżuteryjnej i jak sama wyznała, przez długi czas nie mogła doczekać się momentu, by podzielić się tymi rewelacjami ze światem.

Podczas premiery biżuterii sygnowanej nazwiskiem trenerki, nasz reporter zapytał Annę Lewandowską z czego czerpie siłę do działań. Jak sama przyznała ogromny udział mają w tym jej najbliżsi - ukochany mąż, Robert Lewandowski oraz córeczki Klara i Laura. Ale to nie wszystko.

Sport i otaczanie się ludźmi, którzy cię wspierają na co dzień. Mówi się o tym, że jesteśmy wyznacznikiem pięciu osób, które nas otaczają - wyznała w rozmowie z naszym reporterem Anna Lewandowska.

Zobaczcie nasze wideo i sprawdźcie, co jeszcze zdradziła nam Anna Lewandowska.

