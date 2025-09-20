Anna Lewandowska nie przestaje zaskakiwać nowymi pomysłami i projektami zawodowymi. W miniony wtorek na swoim Instagramie ogłosiła kolejne wspaniałe wieści:

Nie mogłam się doczekać, żeby podzielić się z Wami tą wiadomością! Zostałam ambasadorką YES - przekazała Anna Lewandowska

Teraz w rozmowie z nami zdradziła na ten temat więcej szczegółów.

Anna Lewandowska o swojej kolekcji

Premiera kampanii z udziałem Anny Lewandowskiej dla marki "YES" przyciągnęła tłumy mediów. Nie mogło tam zabraknąć również i nas! W trakcie naszej rozmowy z gwiazdą zapytaliśmy ją między innymi o to, co było dla niej inspiracją do stworzenia takiej kolekcji biżuterii.

Tak naprawdę to są moje wybory, a wybierałam biżuterię, (...) która jest minimalistyczna, ale też widoczna - zaczęła Anna Lewandowska w naszej rozmowie

Co jeszcze gwiazda zdradziła na ten temat? Wszystkiego dowiecie się z wideo, które możecie obejrzeć powyżej!

