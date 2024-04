Taniec Anity Sokołowskiej i jej brata w "Tańcu z gwiazdami" na długo zapisze się w pamięci widzów. Emocje było czuć nie tylko na parkiecie, ale również przed ekranem. Po ocenach jury, które były niższe niż dla innych par, rodzeństwo otrzymało ogromne wsparcie od internautów. Teraz aktorka zdradza, co powiedział jej brat po występie. To naprawdę wzruszające!

W minioną niedzielę na parkiecie tanecznego show Polsatu pary zatańczyły razem ze swoimi bliskimi. Nie da się ukryć, że był to jeden z najbardziej emocjonujących odcinków, który również nie stronił od kontrowersji. Anita Sokołowska zatańczyła z bratem w "Tańcu z gwiazdami" i cieszyła się, że mogła dzielić z nim te chwile. Mimo że para wzruszyła widzów swoim walcem wiedeńskim, to jednak byli jedyną parą, którą nie otrzymała "czterech dziesiątek", co mocno rozzłościło internautów. Wiele osób zaczęło krytykować Rafała Maseraka i Ewe Kasprzyk, którzy dali im po 9 punktów, a rodzeństwu nie szczędzili miłych słów. W rozmowie z Party.pl Anita Sokołowska zdradziła, jak czuł się jej brat po występie i nie tylko:

On uważał, że na ten moment zrobił wszystko to, jak mógł najlepiej. My też z Jackiem tak uważamy. Był wspaniały, wzbudziliśmy emocje tym walcem. Ludzie do mnie piszą, zresztą do Jacka też, że płakali przed telewizorem. No naprawdę w półtorej minuty sprawić to, że ta energia, to wrażenie przenosi się przez ten szklany ekran i ludzie to odbierają jest to nasze największe zwycięstwo

— powiedziała Anita Sokołowska.