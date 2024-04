Jesteśmy coraz bliżsi finału 14. edycji "Tańca z gwiazdami", a co za tym idzie - emocji wciąż przybywa. Do ćwierćfinału awansowało 5 par, w tym Anita Sokołowska i Jacek Jeschke, co jednak wywołało mieszane odczucia. Niektórzy widzowie uznali bowiem, że duet jest faworyzowany przez jurorów! Co na ten temat uważa aktorka?

Fani już nie mogą się doczekać finału "Tańca z gwiazdami", który zapowiada się naprawdę emocjonująco. Po raz pierwszy kilka par reprezentuje tak wyrównany poziom, przez co trudno wyłonić zdecydowanych faworytów. Zanim jednak przekonamy się, kto zdobędzie Kryształową Kulę, czeka nas jeszcze ćwierćfinał i półfinał.

W kolejnym odcinku po raz kolejny zobaczymy Anitę Sokołowską oraz Jacka Jeschke, którzy od samego początku zgarniają za swoje choreografie słowa uznania i wysokie noty. Co ciekawe, Iwona Pavlović wydaje się być zachwycona aktorką, czego nie można powiedzieć w przypadku Dagmary Kaźmierskiej. Widzowie zaczęli nawet wysnuwać teorie, jakoby Anita i Jacek byli faworyzowani przez jurorów! W rozmowie z Pudelkiem Sokołowska odniosła się do tego tematu, nie kryjąc oburzenia.