Po burzy wokół Dagmary Kaźmierskiej głos zabrała Anita Sokołowska. Aktorka jest zaskoczona krytyką umiejętności "Królowej życia" i mówi wprost, że "Taniec z Gwiazdami" jest przede wszystkim programem rozrywkowym i to widzowie mają największy wpływ na to, których uczestników chcą oglądać w kolejnych odcinkach, oddając na nich głosy. Sokołowska w zaskakujących słowach stanęła w obronie Kaźmierskiej.

Reklama

Anita Sokołowska o dalszym udziale Kaźmierskiej w "Tańcu z Gwiazdami"

Anita Sokołowska w rozmowie z reporterem Party.pl Bartoszem Sekleckim zdradziła, co sądzi o tym, że Dagmara Kaźmierska mimo braku umiejętności tanecznych przechodzi dalej i choć otrzymała od jurorów bardzo niskie noty, to może liczyć na przychylność widzów. Kaźmierska sama nie ukrywała zdziwienia, że przeszła do ćwierćfinału.

To jest show. To państwo decydują, kogo chcą oglądać w następnym odcinku. Dagmara dzisiaj miała dwa super tańce, bardzo dobrze się w nich bawiła, pokazała swoje dwa oblicza. Naprawdę, to nie jest na serio! To jest show, mamy sprawiać przyjemność państwu. powiedziała wprost Anita Sokołowska

Okazuje się, że aktorka staje w obronie Dagmary Kaźmierskiej i uważa, że program ma przede wszystkim charakter rozrywkowy i to widzowie decydują, kogo chcieliby oglądać:

To, że nas jurorzy oceniają... ok, spoko, ale my nie jesteśmy tancerzami dodała z dystansem aktorka.

Reklama

Koniecznie obejrzyjcie całą rozmowę z Anitą Sokołowską. Co jeszcze powiedziała na temat Dagmary Kaźmierskiej?

Adam Jankowski/REPORTER