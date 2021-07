Angela w "Love Island" odnalazła miłość u boku Arsena. Para nigdy nie była wylewna w swoich uczuciach, ale wszystko wskazywało na to, że łączy ich prawdziwa miłość! Gdy na Instagramie Arsena pojawiła się informacja o ich rozstaniu, fani przecierali oczy ze zdumienia. Wkrótce tę informację potwierdziła także Angela, a niedługo potem ujawniła niechlubne kulisy rozstania. Wygląda jednak na to, że zakończony związek z Arsenem to dopiero początek zmian w życiu dziewczyny. Właśnie Angela podzieliła się kolejną zaskakującą informacją! Uczestniczka zdecydowała się zmienić swoje imię! Dlaczego postanowiła to zrobić?

Angela z "Love Island" zmieniła imię! "Jestem teraz takim człowiekiem trochę no name"

Angela z "Love Island" postanowiła iść z falą zmian i zdecydowała się na krok, na który miała już ochotę od dawna. Widać, że rozstanie z Arsenem sprowokowało dziewczynę, by w końcu go wykonać! Angela udała się do urzędu, by dopełnić wszelkich formalności:

Od samego rana latam po urzędach. A teraz jestem takim człowiekiem trochę no name, bo muszę wyrobić wszystkie dokumenty: prawo jazdy, dowód, paszport, wszystko, bo nie mam teraz nic. A słuchajcie, wiąże się to z tym, że prawdopodobnie mało osób, może 1 procent oglądających to Insta-Story będzie wiedziało, o co chodzi. Mianowicie zmieniłam tydzień temu imię. Wszyscy mnie kojarzycie z tego imienia Angela, no i odkąd byłam mała i latałam w pieluchach, wszyscy do mnie mówili Angela, nawet rodzice, no wszyscy, wszyscy - opowiada uczestniczka.

Okazuje się, że tak naprawdę Angela wcale nie miała na imię Angela!

A w dowodzie jeszcze tydzień temu miałam zapisane imię Angelika. I nie ukrywam, że wiele mi to przysparzało niedomówień i niejasności, bo z przyzwyczajenia podpisywałam na przykład dokumenty czy jakieś umowy, czy na przykład bilety lotnicze kupowałam na imię Angela, czyli tak jak jestem przyzwyczajona, czyli tak jak wszyscy są przyzwyczajeni, wszyscy moi znajomi. I nawet moi najbliżsi znajomi nie wiedzieli tego, dopóki nie zobaczyli w moim dowodzie! - przyznaje Angela.

Uczestniczka zauważa, że w jej życiu następują właśnie same zmiany, z których jest bardzo zadowolona! Okazuje się, że Angela już dawno nie rozpacza po rozstaniu z Arsenem, a w nowej rzeczywistości widzi lepsze możliwości!

Więc zmiany, zmiany w moim życiu. Na każdej możliwej płaszczyźnie, zmiany na lepsze, więc bardzo się cieszę, no mam nadzieję, że do końca tego miesiąca uda mi się te wszystkie formalności załatwić. I prawilnie będę się nazywać, tak, jak w sumie naprawdę nazywam się od zawsze - przyznaje Angela.

Po wyrazie twarzy uczestniczki można wnioskować, że jest bardzo szczęśliwa z tej niewielkiej, ale przecież znaczącej w życiu zmiany. Gdy Angela zdobyła się na szczere wyznanie przed fanami i opowiedziała o tym, że Arsen ma już nową dziewczynę i nie zachował się wobec niej w porządku. Mówiła także o lekcji i sile, którą chce wyciągnąć z tego doświadczenia. Jak powiedziała, tak zrobiła, i po łzach i żalu nie ma już najmniejszego śladu!

Angela zdecydowała się na istotny krok! Mimo że zmiana imienia z Angeliki na Angelę zdaje się niewielka, to jednak w kwestiach formalnych będzie dla gwiazdy "Love Island" dużym ułatwieniem!

Niektórzy z fanów zauważyli, że między imieniem Angelika a Angela praktycznie nie ma różnicy. Angela przekonuje jednak, że są to dwa inne imiona! Uczestniczka zaznacza, że jest bardzo szczęśliwa z powodu tej zmiany i zauważa, że ostatnio w jej życiu ewolucje odbywają na niemal każdej płaszczyźnie.

Angela jeszcze niedawno postanowiła szczerze przedstawić swój punkt widzenia i powiedzieć o tym, jak została zraniona przez Arsena. Uczestnik "Love Island" nie był zdaniem Angeli z nią szczery od początku!

On mi w sobotę wyznał miłość, jak to on mnie wielce nie kocha i w ogóle całego mojego życia , psa itd. Ale moje serce i rozum mówiły mi co innego, i chcąc trochę to rozstanie czułam ze coś będzie z tego nie tak. Minęło niespełna 5 dni i Arsen pojechał na wakacje już z inną dziewczyną. Tu chodzi przede wszystkim o jakiś szacunek. Wydawało mi się, że byliśmy dla siebie ważni, on dla mnie był. Po prostu tak się nie robi - zaznaczyła uczestniczka na swoim Instagramie.