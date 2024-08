Aneta Żuchowska ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ma synka oraz córeczkę. Mieszko miał zaledwie dwa latka, kiedy pojawiła się na świecie Hania, która była skrajnym wcześniakiem. Rodzice nie mieli czasu na przygotowanie syna na siostrę. Teraz Aneta Żuchowska opowiedziała, w jaki sposób Miesio zareagował na malutką Hanię. Zaskoczeni?

W życiu Anety Żuchowskiej było wiele zaskoczeń. Jedne były bardziej pozytywne - takie jak ślub z nieznajomym wówczas Robertem, inne trudne- narodziny córeczki w 24 tygodniu ciąży. Jednak na całe szczęście wszystko dobrze się skończyło i Żuchowscy mogą tworzyć szczęśliwą, czteroosobową rodzinkę. Syn uczestników "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jednak okazał się być zazdrosny o młodszą siostrzyczkę. O tym, jak zareagował na pojawienie się małej Hani opowiedziała ich mama:

Była zazdrość (...) gdybym chodziła z brzuchem do 9 miesiąca to byśmy tłumaczyli, ale ja pojechałam (rodzić - przyp. red.) w połowie ciąży (...) była zazdrość i ona nadal się objawia. Myślałam, że z większą miłością podejdzie do dzidzi

- wyjawiła Aneta z ŚOPW.