Obecnie trwa 17. już edycja "Tańca z gwiazdami", która od samego początku dostarcza widzom ogrom emocji. Poziom wydaje się naprawdę wysoki, a walka o Kryształową Kulę szczególnie zacięta. Aneta Zając, która również przeżyła przygodę na parkiecie w show Polsatu, zdradziła nam, czy ma swoich faworytów. Wyjawiła również, czego sama nauczyła się tańcząc w programie, a co może przydać się uczestnikom.

Aneta Zając ma radę dla uczestników "Tańca z gwiazdami"

Aneta Zając wzięła udział w pierwszej polsatowskiej edycji "Tańca z gwiazdami". Gwiazda "Pierwszej miłości" tańczyła w parze ze Stefano Terrazzino i, co najważniejsze- wywalczyła Kryształową Kulę! To doświadczenie z pewnością sprawiło, że dziś aktorka inaczej patrzy na show. Pojawiła się nawet w specjalnym odcinku w najnowszej edycji, a za kulisami, w rozmowie z naszą reporterką, wspomniała o nowych uczestnikach.

Jak się okazało, ma dla nich cenną radę, której sama musiała nauczyć się biorą udział w "Tańcu z gwiazdami".

Jest to niesamowita przygoda i czasami nie trzeba być tak perfekcyjnym. Tego nauczył mnie ''Taniec z gwiazdami''. Stefano mnie tego nauczył, że nie zawsze musi być krok do kroczku... zawsze jakaś taka nutka improwizacji, nieoczekiwany moment, zapomnienie kroku - zawsze się z tego fajnie wyjdzie

Aneta Zając zdradziła nam również, że ma w tej edycji swoich faworytów! Komu kibicuje?

Aneta Zając zadała szyku na czerwonym dywanie jubileuszowego odcinka "Tańca z Gwiazdami", Fot. Wojciech Olkusnik/East News

