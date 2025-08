Aneta Zając w szczerej rozmowie z Party.pl zdradziła, co robi żeby mieć szczupłą sylwetkę. W ostatnim czasie aktorka zachwyca świetną formą, którą udało się jej osiągnąć m.in. dzięki treningom. Co ćwiczy Aneta Zając?

Reklama

Aneta Zając stawia na aktywność fizyczną

Aneta Zając zdobyła ogromną popularność dzięki roli w serialu "Pierwsza miłość", ale w ostatnim czasie jest o niej głośno głównie ze względu na jej spektakularną przemianę. W marcu tego roku okazało się, że Aneta Zając w zaledwie dwa miesiące przeszła metamorfozę, która zachwyciła wszystkich. Aktorka nie ukrywała, że cały proces rozpoczął się dzięki temu, że zdecydowała się zgłosić do specjalisty, który postawił prawidłową diagnozę. Aneta Zając zmieniła również dietę i rozpoczęła treningi. Ostatnio coraz szczuplejsza Aneta Zając pokazała nagranie z biegania, ale okazuje się, że to nie jedyna forma treningu jaką dla siebie wybrała. Zając w rozmowie z reporterką Party.pl zdradziła, co jeszcze robi żeby zachować świetną formę.

Chodzę na pilates. Od dwóch lat już chodzę na ten pilates, tak się bardzo wkręciłam, ale teraz jakoś bardziej intensywnie ćwiczę. I jeszcze siłownia bo jednak trzeba tę masę mięśniową utrzymywać wyznała gwiazda.

Co jeszcze powiedziała nam Aneta Zając? Zobaczcie nasz materiał wideo.

Całą rozmowę z aktorką znajdziecie poniżej.

Reklama

Zobacz także: Aneta Zając pokazała kolejną odsłonę metamorfozy i jest szczuplejsza niż kiedykolwiek. "Kawał dobrej roboty"