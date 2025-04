Andziaks i Luka to jedna z najpopularniejszych par w polskim internecie. Fani pokochali ich za poczucie humoru, pogodę ducha i dystans do siebie, a ich filmiki, które zamieszczają w sieci, wywołują wśród internautów uśmiech na twarzy. Andziaks i Luka uchodzą również za bardzo zgraną i kochającą się parę - a jak jest naprawdę? Jak wygląda ich życie, kiedy kamery są wyłączone? Youtuberka ujawniła to przed naszą kamerą!

Andziaks o związku z Luką. "Kłócimy się"

Kiedy fani oglądają wspólne filmy Andziaks i Luki mają wrażenie, że u tej dwójki zawsze trwa istna sielanka. Youtuberka jednak w rozmowie z naszym reporterem przyznała wprost, że poza kamerami razem z mężem prowadzą przecież normalne życie i tak jak każdej innej parze, im także zdarza się pokłócić.

Kłócimy się! Spieramy się, ale nie ma jakiś takich wybitnych kłótni, nie wiem... Darcia się czy coś. To są takie kłótnie, wymiana słów, później się przepraszamy, Luka przychodzi czy coś i już, po kłótni. - wyznała wprost Andziaks

Gwiazda internetu dodała także, że staż związku sprawia, iż kłótni w ich związku jest już coraz mniej.

Po tych 10 latach muszę powiedzieć, że coraz rzadziej się kłócimy. - dodała

W rozmowie z naszym reporterem Andziaks wyznała także, jakich chwil nigdy nie pokaże w internecie. Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!

