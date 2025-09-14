Angelika Trochonowicz i Luka Trochonowicz już za kilka miesięcy zostaną rodzicami po raz drugi. Odkąd ciąża Andziaks przestała być tajemnicą, z radością dzielą się w mediach pięknym czasem oczekiwań.

Luka już planuje przyszłość synka?

Przepięknie patrzy się na radość przyszłych rodziców. Luka z dumą opowiada o emocjach, które towarzyszą mu z myślą, że lada chwila powita na świecie swoje drugie dziecko.

W rozmowie z Bartkiem Sekleckim z Party.pl, opowiedział o tym, czy wymarzył już sobie, co będzie robił z synkiem w przyszłości. Mała Charlie trenuje tenis, czy braciszek pójdzie w jej ślady?

Zobaczymy, jak pytam Charli czy wysyłam brata na tenis mówi nie, na piłkę nożną. Ona chce mieć tenis dla siebie. Może piłka, no jakby może mówią, że ja mam niespełnione ambicje, dlatego przekładam na Charli. Ja nigdy tenisistą nie chciałem być. Ja tutaj będę przerzucał swoje marzenia - piłkarz, Real Madryt, przecież wiadomo - powiedział z przymrużeniem oka.

Zachęcamy do obejrzenia naszego nowego wywiadu z Luką.

