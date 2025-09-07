Luka, czyli Łukasz Trochonowicz, w rozmowie z Party.pl opowiedział o gender reveal i nie ukrywał radości mówiąc o swojej rodzinie. Przed kamerą padły poruszające słowa. Sprawdźcie, co nam powiedział,

Luka komentuje gender reveal. Nie ukrywa radości

Kilka miesięcy temu okazało się, że Andziaks jest w drugiej ciąży. Angelika Trochonowicz pochwaliła się wówczas sporym brzuszkiem, a fani od razu zaczęli się zastanawiać, jakiej płci będzie maleństwo. Wszystko stało się jasne w minioną niedzielę, 31 sierpnia. To właśnie wtedy Andziaks i Luka ujawnili płeć dziecka i okazało się, że będą mieli syna. Ogłosili to podczas przyjęcia gender reveal, na którym pojawiło się mnóstwo gości.

Teraz Luka w rozmowie z reporterem Party.pl skomentował to wyjątkowe wydarzenie.

Ostatnio widziałem w komentarzu ''czym głośniejsze śluby tym głośniejsze rozstania'' pod tym gender reveal. Trzy dni trwała organizacja tego przedsięwzięcia. Ja, Angelika, cały szwadron ludzi więc naprawdę było bardzo dużo pomocników. Reakcja? Duma. Nie da się opisać jak rodzi ci się dziecko czy jak twoja żona jest w ciąży. skomentował Luka.

Mąż Andziaks nie ukrywa swojego szczęścia, a przed kamerą czule mówił o swojej rodzinie.

Często to mówię, że ok już jedną córkę mam, fajnie, widzę to, pięć lat temu byłem młodszy to było zaskoczenie, ale wiedziałem. Ale teraz nie wyobrażam sobie - jestem ojcem dwójki dzieci, dwójki! To nie mieści mi się w głowie podsumował szczęśliwy Luka.

Co jeszcze powiedział przed kamerą?

