Aleksandra Grysz i Tomasz Tylicki dokładnie 1 kwietnia ogłosili w mediach społecznościowych, że w ich domu szykują się kolejne wielkie zmiany. Para spodziewa się drugiego dziecka. W sieci pokazali rodzinne ujęcia i kadr z USG, a teraz Aleksandra Grysz ujawniła, czy pokaże zdjęcie dziecka w sieci i jakie imiona wybrała... Będziecie zaskoczeni!

Aleksandra Grysz i Tomasz Tylicki zdecydowali się ogłosić kolejną ciążę za pomocą prostego, a jednocześnie bardzo osobistego komunikat w mediach społecznościowych. Pokazali kilka kadrów z sesji ciążowej i dali jasny sygnał, że niedługo zostaną rodzicami kolejny raz. Wśród zdjęć znalazło się zarówno ujęcie brzuszka, jak i kadr z USG, co nie pozostawiło wątpliwości, że już niebawem ich rodzina się powiększy.

Dla obserwujących to także kolejny etap historii pary, która od lat jest rozpoznawalna w świecie telewizji śniadaniowej. Oboje do niedawna byli związani zawodowo z "Pytaniem na śniadanie", a Tomasz Tylicki jakiś czas temu rozpoczął współpracę z "Halo tu Polsat". Tym razem jednak w sieci nie zapowiedzieli kolejnych projektów zawodowych, ale podzielili się bardzo osobistą nowiną.

Prezenterka "Pytania na śniadanie" podczas gali udzieliła wywiadu reporterce Party.pl i nie tylko odpowiedziała na pytania dotyczące ciąży, ale zdradziła też, jakie imię może nosić jej drugie dziecko. Co za niespodzianka!

W każdej ciąży się to zmieniało. W pierwszej ciąży miałąm wymarzone imiona Laura i Leon, w drugiej ciąży w ogóle mi to nie odpowiadało, więc jest Tymoteusz, a w tej ciąży, bo idziemy schematem jeśli chodzi o chłopaków, to mój tata nazywa się Tomasz, Tomka tata to Tadeusz. Oboje na 'T' i kończą się na 'sz'. Mój Tomek też jest Tomasz i jest Tymoteusz... zostało już tylko jedno imię 'Tobiasz'. Jak będzie chłopiec to będzie: Tobiasz. - wyznała wprost Aleksandra Grysz

Z kolei dla dziewczynki prezenterka też już ma wybrane imię:

Dla dziewczynki Antonina. (..) Na pewno nie będzie to Róża. - dodaje prezenterka

Aleksandra Grysz pokazała ciążowy brzuszek