Choć finał "Farmy" już za nami, to telewidzowie wciąż nie przestają interesować się losami jej uczestników. Farmerzy chętnie spędzają ze sobą czas także po programie, a w swoich mediach społecznościowych zaczynają pokazywać zgromadzonym fanom skrawki swojego prywatnego życia. Tylko u nas Aksel zdradził, z kim w programie połączyła go najtrwalsza relacja.

Aksel wyjawił, z kim z "Farmy" do dziś utrzymuje kontakt. "Nigdy nie poczułem takiej więzi"

W rozmowie z Party.pl tuż po finale "Farmy" Aksel nie krył, że najtrwalszą i najgłębszą relację zbudował z Rolandem, nazywanym przez uczestników "Rolo". Zwycięzca programu nie krył swoich emocji, które potwierdziły też jego łzy kiedy Rolo odpadł z programu.

Rolo był mi bardzo blisko. (...) Bo ja przez dwa tygodnie nigdy nie poczułem takiej więzi do jakiegoś człowieka, a tutaj z nim poczułem to, bo mi łezka poleciała, jak wychodził z programu. (...) Chyba to jest przyjaźń. Ja go polubiłem, pokochałem. Bo nie poleci ci łezka, jeżeli kogoś nie lubisz wyznał Aksel.

W naszym wideo Aksel zdradził też, czy w pewnym momencie chciał opuścić Farmę.

Aksel z "Farmy" Fot. Paweł Wrzecion/AKPA