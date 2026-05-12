Szymon ujawnił zmiany w nowej edycji "Farmy"

Nowa edycja "Farmy" nabiera rozpędu, a Szymon Karaś, jeden z ekspertów programu Polsatu, jasno stawia sprawę i zapowiada, że na gospodarstwie zrobi się trudniej i bardziej intensywnie. Po piątej odsłonie, w której rywalizacja przełożyła się na wzrost puli nagród z 100 tys. zł do 160 tys. zł, producenci szykują kolejne wyzwania. Nowa edycja "Farmy" będzie dla odważnych i dla tych, którzy nie liczą na żadną ulgę.

W piątej edycji "Farmy" poprzeczka poszła w górę nie tylko w emocjach, ale też w pieniądzach. Ostatecznie wygrał ją Aksel. Zadania, z którymi mierzyli się uczestnicy, były wyceniane przez duet ekspertów, czyli Szymona Karasia i Beatę Oleszek. Efekt był widoczny w finale, a końcowa pula nagród urosła ze 100 tys. zł do 160 tys. zł.

To ważny sygnał dla osób, które oglądają program i myślą: "Ja też bym spróbowała". W "Farmie" nie wystarczy przetrwać dzień w warunkach bez wygód. Liczą się praca, tempo, relacje w grupie i umiejętność odnalezienia się w zadaniach, które potrafią wybić z rytmu nawet najbardziej pewnych siebie. Kolejna edycja ma być jeszcze trudniejsza, a nowe zdania będą mocno testowały cierpliwość uczestników

Nowa odsłona programu "Farma" ma być testem nie tylko siły, ale też odporności psychicznej, koncentracji i konsekwencji. Dla widzów to zwykle najlepsza wiadomość, bo gdy jest trudniej, emocje naprawdę wchodzą na wyższy poziom.

Szymon Karaś zapowiada, że kolejna edycja ma "podkręcić" to, co w tym formacie działa najmocniej, czyli adrenalinę, energię i wymagania. Wraz z producentami przygotowuje nowe zadania i wyzwania, które mają sprawić, że uczestnicy szybko poczują, iż na farmie nie ma lekko.

Mamy już zadania, które podniosą adrenalinę i moc. Tak, żeby uczestnicy poczuli i doświadczyli, że tam nie jest łatwo podkreśla Szymon w rozmowie z Polsatem

Uczestnicy poradzą sobie z trudniejszymi zadaniami w 6. edycji "Farmy"? Szymon nie ma wątpliwości i ujawnia, co może im w tym pomóc:

Wystarczy, że słuchają wskazówek moich, Beaty Oleszek czy dziewczyn prowadzących. I czytają Księgę Farmy! Wtedy się nauczą. Trzeba tylko chcieć

