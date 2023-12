Agnieszka z „Rolnik szuka żony” nie ukrywa, że Irek był bardzo wycofany przez cały pobyt w jej gospodarstwie, choć tłumaczył się obecnością kamer, to poza nimi sytuacja wyglądała tak samo. Agnieszka zdradziła, dlatego pożegnała się z Ireneuszem i powiedziała, jaki prezent dostała. Nie ukrywa, że faktycznie nie wiedziała, że to prezent od niego i dopiero w finale to wyszło na jaw... Wiemy, co Irek ofiarował Agnieszce na urodziny!

Agnieszka z „Rolnik szuka żony” w rozmowie z reporterką Party.pl opowiedziała o zachowaniu Irka w swoim gospodarstwie. Zdradziła też, jaki prezent otrzymała od Ireneusza już po tym, jak podziękowała wszystkim kandydatom:

Agnieszka przyznała, że nie obejrzała innych programów, w których Irek już wcześniej brał udział. Co ciekawe, Irek po decyzji Agnieszki nie dał za wygraną i wrócił z kwiatami i prezentem.

To w ogóle była zaskakująca historia! Faktycznie przyjechał. Zostawił kwiaty, zostawił prezent, zostawił to w mojej restauracji. Pytał o mnie, a ja byłam akurat na spotkaniu. Zapomniałam mu dać numer telefonu, byłam przekonana, że ma, naprawdę! Okazało się, że nie, więc nie zadzwonił, nie powiedział od kogo. (...) Widzę fajny prezent, bardzo ładny i kwiaty, i zastanawiałam się od kogo to może być i dowiedziałam się, że to od Irka dopiero w finale.

Co Irek podarował Agnieszce?