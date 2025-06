Agnieszka Kaczorowska powróciła do programu "Taniec z Gwiazdami" w 16. edycji, gdzie wraz z aktorem Filipem Gurłaczem zajęła 2. miejsce w finale. Para zdobyła maksymalne noty od jury za wszystkie trzy wykonane tańce: kizombę, jive'a i freestyle, otrzymując po 40 punktów za każdy z nich. Ostatecznie Kryształową Kulę zdobyli Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke, a Kaczorowska i Gurłacz uplasowali się tuż za nimi. Jaki był ich sekret na tak wysokie miejsce?

Po finale "Tańca z Gwiazdami" Agnieszka Kaczorowska podziękowała fanom za wsparcie, wyrażając wdzięczność za możliwość ponownego występu na parkiecie. W wywiadzie dla "Halo tu Polsat" przyznała, że jest "przepełniona wdzięcznością za ten czas". Decyzja o powrocie do programu była dla wielu zaskoczeniem, zwłaszcza że wcześniej Kaczorowska deklarowała, iż nie planuje ponownie występować w roli tancerki. Jednak, jak sama przyznała, zatęskniła za tańcem i postanowiła wrócić do swojej pasji. Ta decyzja zbiegła się też z prawdziwą rewolucją w życiu prywatnym Agnieszki Kaczorowskiej związanym z rozstaniem z Maciejem Pelą.

Udział w programie "Taniec z Gwiazdami" był dla Agnieszki Kaczorowskiej okazją do przypomnienia o swoim talencie i pasji do tańca. Jej powrót na parkiet został doceniony zarówno przez jury, jak i widzów. Tancerka udowodniła, że jest świetną nauczycielką, a jej umiejętności są rewelacyjne, co udowodniła w każdym kolejnym tańcu. W wywiadzie z Bartoszem Sekleckim Agnieszka Kaczorowska zdradziła sekret sukcesu w tanecznym hicie Polsatu:

Dla mnie taniec to nie kroki, dla mnie taniec to nie tylko technika, ja bardzo zwracam na to uwagę, bo jestem zawodowcem. Taniec to dla mnie taka forma sztuki, która ma poprzez ciebie dawać te wszystkie emocje odbiorcy. Ma powodować, że ten człowiek, który siedzi i to ogląda ma ochotę tańczyć z tobą, albo chce to przeżywać z tobą, wejść w twój świat.

powiedziała Agnieszka Kaczorowska.