Rozstanie Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli było ogromnym zaskoczeniem dla fanów tej pary. Od lat uchodzili za perfekcyjne małżeństwo, ale po sześciu latach gwiazda serialu "Klan" zdecydowała, że każde z nich pójdzie w swoją stronę. Rozejście było bardzo trudne dla obojga, chociaż to Maciej Pela częściej o tym mówił w wywiadach. Teraz Agnieszka Kaczorowska otworzyła się w rozmowie z reporterem Party.pl i opowiedziała o emocjach po rozstaniu i jej córeczkach.

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela, znani tancerze i rodzice dwóch córek, Emilii i Gabrieli, ogłosili swoje rozstanie po sześciu latach małżeństwa. Informacja ta została potwierdzona przez Agnieszkę Kaczorowską w programie Kuby Wojewódzkiego w listopadzie 2024 roku.

Maciej Pela, w jednym z wywiadów, przyznał, że nie otrzymał jasnego wyjaśnienia przyczyn rozstania, ale samodzielnie doszedł do pewnych wniosków. Dodatkowo, w ostatnim wywiadzie, zasugerował, że posiada "teczkę dowodów", które mogą zostać użyte w przypadku ewentualnej batalii sądowej. Rozwód jeszcze przed parą, ale najważniejsze ustalenia mają już za sobą. Opieką nad córeczkami podzielili się po połowie.

Agnieszka Kaczorowska w wywiadzie z reporterem Party.pl Bartoszem Sekleckim poruszyła temat rozstania i trudnych emocji, które jej wtedy towarzyszyły. Tancerka pozwalała sobie na łzy w obecności córek? Jak tłumaczyła swoje emocje Gabrysi i Emilce? Aktorka wspomniała, że najczęściej płacze, kiedy jest w samochodzie. Dzieci widziały jak płacze?

Dziewczynki widziały jak płacze, bo uważam, że dziewczynki powinny widzieć wszystkie stany emocjonalne. (...) Ja zawsze im powtarzam, że to jest ok, że możemy płakać, możemy się denerwować, możemy się radować. Wszystkie stany emocjonalne są ok.

powiedziała Agnieszka Kaczorowska