Agnieszka i Jędrek z "Hotelu Paradise" wygrali program, a teraz postanowili opowiedzieć nam o swoich relacjach z uczestnikami. Czy Agnieszka ma żal do Natalii za jej reakcję na wejście Kasi do programu? Zobaczcie, co zdradziła nam zwyciężczyni "Hotelu Paradise".

Agnieszka i Jędrzej z "Hotelu Paradise" o reakcji Natalii na wejście Kasi

Agnieszka z "Hotelu Paradise" podczas programu doznała niemałego szoku, gdy do show dołączyła jej koleżanka Kasia. Okazało się, że dziewczyny pochodzą z jednej miejscowości. Jednak Aga starała się zachować dystans i nie chciała spędzać każdej wolnej chwili z koleżanką, co było zaskoczeniem dla widzów. Teraz przed nasza kamerą zdradziła, skąd taka decyzja. Okazuje się, że to wszystko przez Natalię:

Byłam w szoku i widziałam, ze grupa nie jest zadowolona(...) po pierwsze zobaczyłam reakcję Natalii(...) bałam się o Kasię, że wszyscy negatywnie ją przyjmą, bo jest moją znajomą - zaczęła Aga.

Była zazdrosna, bo od razu do mnie podeszła i zaczęła obgadywać Kasię, dlatego też powiedziałem swoje trzy grosze odnośnie Kasi(...) Natalia mnie podpuściła - dopowiedział Jędrzej.

Co jeszcze zdradziła nam Agnieszka z "Hotelu Paradise"?

