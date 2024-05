Agnieszka i Jędrek okazali się wielkimi wygranymi tegorocznej edycji "Hotelu Paradise". Para postanowiła opowiedzieć przed naszą kamerą o swojej relacji po programie. Czy Agnieszka i Jędrek są zaręczeni? To pytanie nurtuje wielu od momentu, w którym uczestnicy dodali wymowne zdjęcie, na którym Aga ma pierścionek na palcu! Odpowiedź zaskoczy każdego!

Po finale "Hotelu Paradise" widzowie nie mieli wątpliwości, że Aga i Jędrzej nie będą mieli ze sobą kontaktu, ponieważ łączy ich relacja koleżeńska, a na dodatek kobieta rzuciła kulą pozbawiając Jędrka wygranej! Co może zaskoczyć wielu Agnieszka i Jędrzej z "Hotelu Paradise" mają ze sobą nieustanny kontakt, co więcej mężczyzna poznał już rodzinę Agi, a ich relacja rozwija się z dnia na dzień!

Co więcej, Jędrzej i Aga przyznali, że wiedzieli od początku, że ich relacja ma większe szanse na przetrwanie po programie niż relacja Ady i Bartka!

Skąd wziął się pierścionek na palcu Agnieszki? Odpowiedź zaskakuje!

Podkręciliśmy sobie(...) nie wszystko co jest w sieci to jest prawdą. Myślę, że jakbyśmy nie mieli dobrej relacji to nie zrobilibyśmy sobie takie zdjęcia

- odpowiedzieli zwycięzcy Hotelu Paradise.