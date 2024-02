Niedawno mieliśmy okazję porozmawiać z Agnieszką i Arturem Kotońskimi z "Gogglebox". Gwiazda TTV opowiedziała o swojej metamorfozie ale także relacjami z fankami. Telefon od jednej z nich doprowadził ją do płaczu. Na samo wspomnienie zaszkliły jej się oczy. Poruszył się nawet Artur Kotoński:

Obydwie żeśmy płakały, ryczały w tym samochodzie - mówiła Agnieszka Kotońska w rozmowie z Party.pl.

Agnieszka Kotońska wzruszyła się podczas wywiadu

Z roku na rok Agnieszka Kotońska wygląda coraz młodziej. W rozmowie z Party.pl opowiedziała o swojej spektakularnej metamorfozie. W ciągu ostatnich kilku lat schudła ponad 40 kg. Podczas rozmowy nawiązała również do relacji ze swoimi fankami. W pewnym momencie w jej oczach pojawiły się łzy:

Będę ryczeć - wtrąciła w trakcie wypowiedzi.

Nie trudno było zauważyć, że na samo wspomnienie tego, o czym mówi żona poruszył się również Artur Kotoński.

Mnie zatkało to jest dla mnie tak ciężki temat - nie ukrywała.

Zobaczcie, co spotkało Agnieszkę Kotońską z "Gogglebox", na co absolutnie nie pozostała obojętna. Takie historie poruszają do łez.

