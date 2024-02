Agnieszka Kotońska po 32 latach wróciła do szkoły i ponownie usiadła w szkolnej ławce. W wywiadzie dla Party zdradziła, że nie był to dla niej łatwy eksperyment. "Back to school" to nowy format, w którym dorośli na dwa tygodnie wracają do szkoły, a lekcje z nimi prowadzą prawdziwi nauczyciele. Agnieszka Kotońska powiedziała nam, co sprawiało jej największe trudności!

Reklama

Powrót był dla mnie bardzo ciężki - przyznaje gwiazda TTV.

Agnieszka Kotońska o nowym programie "Back to school"

Agnieszka Kotońska z "Gogglebox" musiała pożegnać się z mężem na dwa tygodnie i wyjechała na nagrania nowego programu. Musiała wcielić się w rolę uczennicy i uczestniczyła w lekcjach polskiego, chemii czy angielskiego. Okazuje się, że największy problem sprawiał jej ... język angielski ze względu na to, że w szkole uczyła się języka rosyjskiego.

Co o tym eksperymencie mówi Agnieszka Kotońska? Gwiazda nie ukrywa, że dzieci w wieku szkolnym muszą sprostać wielu, często niełatwym wymaganiom. Uczestniczka szkolnego eksperymentu twierdzi, że uczniowie mają zdecydowanie zbyt wiele obowiązków!

Powinni mieć wolny czas, trochę luzu(...) nie każdy jest orłem(...) te dzieciaki są umęczone -przyznaje Agnieszka.

Jak z nieobecnością żony poradził sobie Artur Kotoński? Mąż gwiazdy TTV przyznał wprost, że przez dwa tygodnie jeszcze bardziej docenił pracę, jaką Agnieszka wykonuje na co dzień:

Moja miłość została na drugim końcu Polski (...) zająłem się domem, to nie jest łatwa praca i teraz doceniam ją jeszcze bardziej - potwierdził Artur.

Okazuje się, że to pierwsza tak długa rozłąka pary od ponad 32 lat! Małżeństwo musiało żyć na odległość przez dwa tygodnie i mogło komunikować ze sobą się tylko telefonicznie. Jak przyznali sami Kotońscy, było to męczące.

Zobacz także

Jesteście ciekawi nowego formatu "Back to school"? My bardzo! Zobaczcie, co jeszcze Agnieszka i Artur Kotońscy zdradzili naszemu reporterowi.

Reklama

Zobacz także: Dagmara Kaźmierska odpowiada na negatywne komentarze dotyczące udziału w „Tańca z Gwiazdami"