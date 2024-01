Agnieszka Kotońska z "Gogglebox. Przed telewizorem" ma co świętować. Właśnie opublikowała wymowny wpis, który wywołał poruszenie wśród internautów. Niektórzy przecierają oczy. O co chodzi?

Agnieszka Kotońska dzieli się wieściami

Agnieszka Kotońska to królowa metamorfoz. Wśród uczestniczek "Gogglebox. Przed telewizorem" przeszła tę niemalże najbardziej spektakularną a także kontrowersyjną przemianę. Odkąd udało jej się zrzucić ponad 40 kg nie ma dnia, by nie musiała odpowiadać na pytania jak jej się to udało a jednocześnie mierzyć się z hejtem odnośnie tego, co jej wypada a co nie.

Dziś Agnieszka Kotońska zaskoczyła internautów nowym zdjęciem. Powód jednak był konkretny, ponieważ gwiazda "Gogglebox" świętuje swoje 47 urodziny.

Świętowanie urodzin we wspaniałym stylu. Dziękuję życiu za 47 lat pełnych cudownych chwil. Wspomnienia na zawsze w sercu! Życzcie mi zdrowia na kolejne lata - napisała na Instagramie.

