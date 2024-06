Właśnie trwa wielka gala "See Bloggers", na którą co roku czekają twórcy internetowi, a także celebryci. W tym roku preselekcję poprowadziły między innymi Ida Nowakowska oraz Agnieszka Hyży, które odniosły się publicznie do hejtu, jaki spłynął w ostatnim czasie na Anię Lewandowską. Zobaczcie, jak prezenterki broniły żonę "Lewego".

W ostatnim czasie Ania Lewandowska nie ma spokoju. Kobieta nigdy nie kryła, że lubi tańczyć i często pokazuje swoje umiejętności w sieci. Niektórzy fani niestety doszukują się drugiego dna zarzucając Lewandowskiej romans z tancerzami. W pewnym momencie sam Robert Lewandowski nie wytrzymał i zabrał głos w sprawie, a teraz w jego ślady poszły Agnieszka Hyży i Ida Nowakowska. Zobaczcie, co prezenterki powiedziały podczas preselekcji na "See Bloggers".

To my wszyscy nakręciliśmy tę historię robiąc nagłówki, że Ania Lewandowska przynosi wstyd mężowi... Nie róbmy tego(...) wielu młodych ludzi, którzy chcieliby potańczyć boją się, że zostaną skrytykowani(...) Znam Anię i to nie jest tak, że to po niej spływa. Ona to też mocno odczuwa

- zaapelowała Agnieszka Hyży.