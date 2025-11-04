Choć wielki finał 11. edycji rajskiego hotelu już dawno za nami, na jaw wychodzą kolejne smaczki związane z produkcją. W rozmowie z naszą reporterką Agata i Kuba, zwycięzcy najnowszej "Hotelu Paradise" nie tylko osłonili kulisy show i swojej relacji, ale też w mocnych słowach ocenili pozostałych graczy. Sprawdźcie, co po czasie sądzą o Natalii. Oj... te słowa mogą jej się nie spodobać.

Zachowanie Natalii w "Hotelu Paradise" oburzało widzów i uczestników show

Udział w "Hotelu Paradise" miał dla Natalii słodko-gorzki smak. Choć po zakończeniu show zyskała ogromną popularność, a z raju wyniosła wiele przyjaźni, to jej zachowanie w raju przez wielu nazywane było "przekraczaniem granic" innych uczestników. Po nieudanej relacji z Kubą, która zakończyła się karczemną awanturą, próbowała swoich sił z Mikołajem. Niestety, jej zmyślna strategia i ciągłe udawanie pary romantycznej przytłoczyło chłopaka, który szybko ujawnił łączący ich pakt.

Gdy tylko mury rajskiego hotelu przekroczył Andrzej i z nim starała się stworzyć najsilniejsza parę, jednak ich burzliwe temperamenty sprawiły, że i tym razem się nie udało, a Andrzej szybko zaczął być uznawany za czarny charakter edycji. Podobny zawód czekał ją ze Staszkiem. Gdy tuż przed finałowym tygodniem zwróciła się ku Milanowi i próbowała namówić Wiktorię do rezygnacji z programu, Kuba i Magda ostro wypowiadali się na temat Natalii. By tego było mało, liczne awantury z udziałem ambitnej uczestniczki sprawiły, że ta szybko zyskała miano jednej najbardziej kontrowersyjnych postaci 11. sezonu "Hotelu Paradise".

Agata i Kuba z "Hotelu Paradise" gorzko o zachowaniu Natalii w programie

Teraz, gdy od czasu nagrywania 11. edycji "Hotelu Paradise" minęły długie tygodnie, zwycięzcy 11. edycji miłosnego hitu TVN postanowili przerwać milczenie. W rozmowie z naszą reporterką Agata i Kuba zdradzili, co tak naprawdę sądzą o zachowaniu Natalii w programie.

Z Natalią problem jest taki, że ja nawet nie sądziłem, że to będzie aż tak źle na kamerach wyglądało - wyznał nam Kuba z ''Hotelu Paradise''.

Zobaczcie nasze wideo sprawdźcie, co najbardziej ich wzburzyło.

