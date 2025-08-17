Adam Zdrójkowski wyznał wprost: "Zero nadziei, że to kiedykolwiek wróci"
Po pięciu latach przerwy ulubieńcy widzów wracają na ekrany - „Rodzinka.pl” znów zagości w TVP2, a premiera 17. sezonu odbędzie się 6 września 2025 roku. Dla aktorów to powrót do miejsca, które przez lata stało się ich drugim domem. Adam Zdrójkowski opowiedział o emocjach, które towarzyszą mu przed startem nowych odcinków.
Powrót "Rodzinki.pl" do TVP2 wywołuje sporo emocji, w końcu wydarzył się scenariusz, w który niewielu wierzyło - ekipa znów spotkała się na planie, a Zdrójkowski nie kryje, że towarzyszą mu ogromne emocje i… lekki niedosyt.
Adam Zdrójkowski o powrocie "Rodzinki.pl"
Kiedy "Rodzinka.pl" została ściągnięta z anteny, był to szok nie tylko dla widzów ale również dla całej obsady. Adam Zdrójkowski nie potrafił opanować emocji. Wrócił na plan i ze łzami w oczach nagrał materiał dla fanów: "Nie sądziłem, że przyjdzie mi kiedykolwiek nagrać takie wideo, ale przyszło. Jak już wiecie, a może nie, spadła na nas informacja, trochę jak grom z jasnego nieba, o zakończeniu produkcji serialu "Rodzinka.pl". Musiałem tu na chwilę przyjechać. Z tego co się dowiedziałem, to już jutro nasza scenografia będzie rozebrana. Kochani chciałbym przede wszystkim podziękować Wam, osobom, które od 10 lat były z nami wspierały nas zawsze dobrym słowem".
Minęło pięć lat, a fani doczekali się wznowienia uwielbianego serialu. "Rodzinka.pl" powraca do TVP2 a 17. sezon będzie miał swoją premierę już 6 września 2025 roku. To ogromne emocje również dla aktorów, którzy przez tyle lat na planie zdjęciowym czuli się jak w drugim domu. Adam Zdrójkowski nie ukrywa:
Stres przed odcinkiem, luz po odcinku ale sam plan to był duży niedosyt. Chciałbym być więcej na tym planie. 5 lat przerwy i pięć lat zero nadziei, że to kiedykolwiek wróci, nawet też z jakiegoś takiego marzenia, że taki scenariusz mógłby się ziścić.
Zobaczcie naszą rozmowę z serialowym Kubą Boskim.
