Powrót "Rodzinki.pl" do TVP2 wywołuje sporo emocji, w końcu wydarzył się scenariusz, w który niewielu wierzyło - ekipa znów spotkała się na planie, a Zdrójkowski nie kryje, że towarzyszą mu ogromne emocje i… lekki niedosyt.

Adam Zdrójkowski o powrocie "Rodzinki.pl"

Kiedy "Rodzinka.pl" została ściągnięta z anteny, był to szok nie tylko dla widzów ale również dla całej obsady. Adam Zdrójkowski nie potrafił opanować emocji. Wrócił na plan i ze łzami w oczach nagrał materiał dla fanów: "Nie sądziłem, że przyjdzie mi kiedykolwiek nagrać takie wideo, ale przyszło. Jak już wiecie, a może nie, spadła na nas informacja, trochę jak grom z jasnego nieba, o zakończeniu produkcji serialu "Rodzinka.pl". Musiałem tu na chwilę przyjechać. Z tego co się dowiedziałem, to już jutro nasza scenografia będzie rozebrana. Kochani chciałbym przede wszystkim podziękować Wam, osobom, które od 10 lat były z nami wspierały nas zawsze dobrym słowem".

Minęło pięć lat, a fani doczekali się wznowienia uwielbianego serialu. "Rodzinka.pl" powraca do TVP2 a 17. sezon będzie miał swoją premierę już 6 września 2025 roku. To ogromne emocje również dla aktorów, którzy przez tyle lat na planie zdjęciowym czuli się jak w drugim domu. Adam Zdrójkowski nie ukrywa:

Stres przed odcinkiem, luz po odcinku ale sam plan to był duży niedosyt. Chciałbym być więcej na tym planie. 5 lat przerwy i pięć lat zero nadziei, że to kiedykolwiek wróci, nawet też z jakiegoś takiego marzenia, że taki scenariusz mógłby się ziścić.

Zobaczcie naszą rozmowę z serialowym Kubą Boskim.

