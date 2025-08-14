Adam Zdrójkowski o nowym sezonie "Rodzinki.pl": "Powracamy do tej niegrzecznej Rodzinki"
Na ten moment widzowie musieli czekać aż 5 lat! Wraca "Rodzinka.pl" i wraz z tym- nowe wątki, nowe relacje, nowa energia. Adam Zdrójkowski właśnie wyjawił, jak będzie wyglądać najnowszy sezon uwielbianego serialu! Czy będzie inaczej? Zobaczcie sami!
Na ekranach widzów już niebawem pojawi się najnowszy sezon "Rodzinki.pl". Fani ponownie zobaczą, z jakimi perypetiami muszą zmagać się "Boscy". Adam Zdrójkowski przyznał, że nie może doczekać się aż odcinki zaczną wychodzić na światło dzienne!
Adam Zdrójkowski o "Rodzince.pl"
Pięć lat temu produkcja ogłosiła, że serial "Rodzinka.pl" znika z anteny. Wówczas wszyscy nie kryli żalu, a aktorzy ciężko znieśli ten fakt! Teraz okazuje się, że serial powraca i to ze zdwojoną siłą. Serialowi synowie Natalii i Ludwika są już dorośli i właśnie ich życie będzie pokazywane podczas najnowszych odcinków. Przed naszą kamerą Adam Zdrójkowski wyjawił wprost:
Cała Rodzinka będzie zupełnie inna, będzie w lepszej jakości. Mniej serialowa, więcej filmowa(...) Powracamy do tej niegrzecznej Rodzinki sprzed 10 lat!
Adam Zdrójkowski wprost o pocałunku z Wieniawą
Podczas pokazu prasowego nowego sezonu serialu „Rodzinka.pl”, Adam Zdrójkowski podzielił się z reporterami Pudelka osobistym wspomnieniem. Aktor przypomniał sobie moment, który na zawsze zapisał się w jego pamięci – pierwszy pocałunek przed kamerą, który wykonał mając zaledwie 13 lat. Partnerką w tej scenie była Julia Wieniawa, z którą grał w produkcji emitowanej przez TVP.
Miałem trzynaście lat i mój pierwszy pocałunek na planie był z Julką Wieniawą. To było bardzo stresujące, coś, co ja przeżywałem. Ja prawie całe szkliwo z zębów zmyłem, myjąc zęby do tej sceny. To były takie rzeczy, które bardzo na mnie oddziaływały i bardzo we mnie siedziały. Jak widziałem napisaną scenę, że się całuję, to już trzy dni wcześniej było och, co z tym zrobić
Zobaczcie, co więcej zdradził nam Adam Zdrójkowski!
