Na ekranach widzów już niebawem pojawi się najnowszy sezon "Rodzinki.pl". Fani ponownie zobaczą, z jakimi perypetiami muszą zmagać się "Boscy". Adam Zdrójkowski przyznał, że nie może doczekać się aż odcinki zaczną wychodzić na światło dzienne!

Reklama

Adam Zdrójkowski o "Rodzince.pl"

Pięć lat temu produkcja ogłosiła, że serial "Rodzinka.pl" znika z anteny. Wówczas wszyscy nie kryli żalu, a aktorzy ciężko znieśli ten fakt! Teraz okazuje się, że serial powraca i to ze zdwojoną siłą. Serialowi synowie Natalii i Ludwika są już dorośli i właśnie ich życie będzie pokazywane podczas najnowszych odcinków. Przed naszą kamerą Adam Zdrójkowski wyjawił wprost:

Cała Rodzinka będzie zupełnie inna, będzie w lepszej jakości. Mniej serialowa, więcej filmowa(...) Powracamy do tej niegrzecznej Rodzinki sprzed 10 lat!

Adam Zdrójkowski wprost o pocałunku z Wieniawą

Podczas pokazu prasowego nowego sezonu serialu „Rodzinka.pl”, Adam Zdrójkowski podzielił się z reporterami Pudelka osobistym wspomnieniem. Aktor przypomniał sobie moment, który na zawsze zapisał się w jego pamięci – pierwszy pocałunek przed kamerą, który wykonał mając zaledwie 13 lat. Partnerką w tej scenie była Julia Wieniawa, z którą grał w produkcji emitowanej przez TVP.

Miałem trzynaście lat i mój pierwszy pocałunek na planie był z Julką Wieniawą. To było bardzo stresujące, coś, co ja przeżywałem. Ja prawie całe szkliwo z zębów zmyłem, myjąc zęby do tej sceny. To były takie rzeczy, które bardzo na mnie oddziaływały i bardzo we mnie siedziały. Jak widziałem napisaną scenę, że się całuję, to już trzy dni wcześniej było och, co z tym zrobić

Zobaczcie, co więcej zdradził nam Adam Zdrójkowski!

Zobacz także:

Reklama