Aida Kosojan-Przybysz udzieliła wywiadu Joannie Racewicz. Całość rozmowy z kobietą o niesamowitym darze jasnowidzenia możliwa jest do obejrzenia w cyklu "Własnym głosem" dostępnym na kanale Party.pl na platformie YouTube. Tym razem omówione zostały przewidywania wizjonerki zarówno te z ubiegłych lat, jak i te odnoszące się do 2026 roku.

Aida Kosojan-Przybysz o swoim darze

Joanna Racewiecz postanowiła zapytać Aidę Kosojan-Przybysz o okoliczności, w jakich przychodzą do niej informacje na temat tego, co czeka nas w kolejnych latach.

W moich wizjach ukazują się pewne elementy. Czasami słyszę, czasami widzę obrazy, które się pojawiają i układają w całość jak puzzle i powstaje jedna konkretna prognoza. wyznała Aida

W ramach wstępu wizjonerka opowiedziała o poprzednich latach, w których jej wizje urzeczywistniły się w realnym świecie.

Jak był rok 2019, to wewnętrznie mnie ta 'dziewiątka' cały czas prześladowała. (...). Pomyślałam, że jest momentem zamykającym duże, wielkie drzwi za sobą i że nigdy już nie będzie tak jak kiedyś.

Dalej jasnowidzka przyznała, że rzeczywiście na początku 2020 roku były oszołomiona tym, co się działo. Był to czas nadejścia pandemii. Jak przyznała, jeszcze przed informacją, która wpłynęła na funkcjonowanie całego świata, zapowiadała, że będzie to rok masek.

W różny sposób to widziałam. I maski teatralne, maski grymasy ludzi, maski medyczne. Praktycznie twarze ludzi były zasłonięte maskami, tylko że oczy raz były szczęśliwe, raz przerażone. opowiadała wizjonerka

Aida Kosojan-Przybysz o 2026 roku

We fragmencie w wideo powyżej jasnowidzka opowiedziała również pokrótce, z czym przyjdzie nam się zmierzyć w 2026 roku, który nazywany jest rokiem lustra.

Człowiek w lustrze, które wisi na ścianie, czasami widzi nic. Musi podejść blisko, żeby zobaczyć siebie. I czasami przestrzeń tego lustra to jest to, co odbija się, czyli nasza przeszłość i teraźniejszość. (...) Są osoby, które w ogóle (...) boją się konfrontować z rzeczywistością, boją się widzieć siebie tu i teraz. Nie akceptują różnych przeżyć, obawiają się, czy mają na tyle siły, żeby iść dalej. Ale lustro jest po to, żeby znaleźć tę nić porozumienia ze sobą. Nie odwracać się od siebie. zapowiedziała Aida Kosojan-Przybysz

Cała rozmowa z Aidą Kosojan-Przybysz dostępna jest na naszym kanale Youtube.

